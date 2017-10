Tras meses de espera, series y programas de TV más esperadas del otoño estan llegando a la pantalla chica.

Los fans de Stranger Things (Netflix), The Walking Dead (AMC), American Horror Story (FX) y Mira quién baila (Univision), entre otras, vuelven a disfrutarlas.

Hay para todos los gustos, incluyendo Will & Grace (NBC), la serie de comedia que resucita, tras 11 años de retiro, con nuevas aventuras.

He aquí algunas algunas de las mejores propuestas:

If it’s justice they want, it’s justice they’re going to get. Here’s a PREVIEW of Tuesday’s all-new episode of #AHSCult. pic.twitter.com/YUdln8CDiT — AmericanHorrorStory (@AHSFX) October 1, 2017

American Horror Story: Cult

Horario: Martes, 10 pm. (FX)

La séptima temporada de esta serie, protagonizada por Sarah Paulson, Evan Peters y Cheyenne Jackson, arrancó hace unas semanas con un capítulo titulado ‘Noche de elección’ (realmente terrorífica y genial a la misma vez). Aparecen personajes enajenados por un culto y payasos asesinos.

Stranger Things 2

Estreno: 27 de octubre. (Netflix)

Promete ser más oscura y aterradora con nuevos monstruos que han escapado del mundo del revés. El grupo de amigos de Will (Noah Schnapp), el niño que desapareció en la primera temporada sigue buscándolo con la ayuda de Eleven (Millie Bobby Brown), la misteriosa joven con extraordinarias habilidades.

Join us tonight for the next episode of #ElChapoTV with english subtitles on @univision. pic.twitter.com/QAcypu77by — El Chapo (@ElChapoLaSerie) October 2, 2017

El Chapo 2

Horario: Domingos, 10 p.m. (Univision)

Segunda temporada de la serie que recuenta la vida de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (Marco de la O), líder del Cártel de Sinaloa.

Find out what #WillAndGrace have REALLY been up to over the past 11 years. 😉 pic.twitter.com/QuazQ1DYgx — Will & Grace (@WillAndGrace) September 29, 2017

Will & Grace 9

Estreno: 28 de septiembre, 9 p.m.. (NBC) Tras 11 años de haber salido del aire, la comedia estelarizada por Eric McCormack (Will) y Debra Messing (Grace) está de vuelta. Vuelven a vivir en un mismo apartamento. También regresan sus entrañables amigos Jack (Sean Hayes) y Karen (Megan Mullally).

The Big Bang Theory 11

Estreno: 25 de septiembre, 8 pm. (CBS)

La pandilla está de regreso en su décimo primera temporada y sus fans podrán descubrir si Amy (Mayim Bialik) acepta la propuesta de matrimonio de Sheldon (Jim Parsons).

The Walking Dead 8

Estreno: 22 de octubre, 9 pm. (AMC)

Rick (Andrew Lincoln) entiende que con Negan (Jeffrey Dean Morgan) no se puede razonar y cualquier día podría ser el último de los sobrevivientes.

The Gifted

Estreno: 2 de octubre, 9 pm. (FOX)

Un grupo de jóvenes mutantes (X-Men) descubren sus poderes. Actúan Stephen Moyer, Amy Acker y Sean Teale, entre otros artistas.

Law & Order: True Crime

Estreno: 26 de septiembre, 10 pm. (NBC)

Dramatización del infame juicio de Lyle y Erik Menéndez en 1996 por el asesinato de sus padres, José y Kitty.

Noche de duras críticas: dos famosas quedan en peligro de eliminación 😱 #MiraQuienBaila https://t.co/Bn5OrBZ57m pic.twitter.com/knGnzy4Y2i — Mira Quien Baila (@miraquienbaila) October 2, 2017

Mira quién baila 5

Horario: Domingos, 8 pm. (Univision)

Esta competencia vuelve después de cuatro años con 10 nuevos famosos que compiten por una causa benéfica: Pablo Montero, Danell Leyva, Dayanara Torres, Marlene Favela, Chickybombom La Pantera, Alejandro Nones, Ana Patricia Gámez, Franco Noriega, Victoria La Mala y Ektor Rivera.

Vikings 5

Estreno: 29 de noviembre, 9 pm. (History)

Los hijos de Ragnar se enfrascan en una guerra después de que Ivar (Alex Hogh Andersen) matara a su hermano Sigurd (David Lindström)

Cortesía de Mira Quién Baila/Univision