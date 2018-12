Serie “Friends” ya no estará en Netflix, ¿dónde se volverá a ver?

Una de las comedias más populares en los Estados Unidos se mantiene en el aire gracias a su disponibilidad en Netflix, pero desde el 1 de enero ya no estará con el portal más grande hasta ahora de series y películas y es que la pelea por contenido es cada vez más intensa.

La víspera de Año Nuevo será el último día en se podrá ver a “Friends”, hasta que pase llegue a otro servicio de transmisión. Ha estado disponible en Netflix por cuatro años.

La serie de televisión Warner Bros. probablemente se incluirá en el próximo servicio de AT&T, que se lanzará en 2019. AT&T compró Time Warner a principios de este año, y fue rápida en dar a conocer su estrategia en el futuro.

También se incluirá en el servicio HBO, que ahora AT&T posee y está presionando para que se parezca más a Netflix en términos de producción. HBO siempre se ha centrado en una pequeña pero aclamada colección de programas de televisión que conforman su alineación de los domingos por la noche, pero bajo AT&T, la cantidad será importante además de la calidad.

They will all be there for you, Jan.1, 2015https://t.co/EdGNWtFsZl

— Netflix US (@netflix) October 15, 2014