Serie fílmica ¡CineMás! presenta tres aclamadas películas latinoamericanas, incluyendo ‘Roma’

La serie fílmica ¡CineMás!, presentada por la Atlanta Film Society (ATLFS), vuelve en su cuarta edición con tres extraordinarias producciones de Colombia, Cuba y México que se proyectarán del 19 al 27 de noviembre en el histórico Plaza Theatre.

¡CineMás! es uno de los proyectos especiales del colombiano Chris Escobar, director ejecutivo de la ATLFS. Su misión es mostrar al público de Georgia los trabajos cinematográficos de gran calidad que se producen en Latinoamérica. La serie está inspirada en el Festival de Cine Latinoamericano del High Museum, que dirigió Linda Dubler, su curadora de artes visuales, desde1985 hasta 2011, año en que perdió su lucha contra el cáncer.

Cuban Food Stories (Cuba/EE.UU., 2018): documental de Asori Soto, quien tras 10 años de vivir en Estados Unidos regresa a Cuba para rescatar y documentar los platillos más representativos de todas las regiones de la isla. 19 de noviembre, 7:30 p.m.

Roma (México, 2018): el largometraje más reciente de Alfonso Cuarón (Gravity, Y tú mamá también) es una íntima carta de amor a su patria y a las mujeres de su vida, su mamá y las dos nanas que se ocuparon del hogar y la crianza de él y sus tres hermanos en la década de 1970. El drama, con diálogos en español y mixteco, que recientemente se alzó con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, será la apuesta de México en la próxima edición del Oscar. 25 de noviembre, 7:15 p.m.

Pájaros de verano (Colombia, 2018): esta cinta inspirada en hechos reales y dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra (El abrazo de la serpiente) cuenta la historia de una familia de la comunidad wayúu de La Guajira que se involucra en los años 70 y 80 en el tráfico de marihuana. Este film representará a Colombia en la próxima edición del Oscar. 27 de noviembre, 7 p.m.

Además, los organizadores de la serie ofrecerán al público un motivo más para asistir. Se aliaron con los restaurantes El Ponce (mexicano), Papi’s Cuban Grill (cubano) y Kiosco (colombiano) para que ofrezcan algunas delicias, antes de cada función, a los asistentes que adquieran boletos VIP.

“Nosotros vamos a tener ahí ‘Cubanitos’, que son pequeños sándwiches cubanos, va a haber frijoles negros, arroz blanco, empanadas, cosas asi que son típicas de nosotros para dárselos a probar a la gente que asista a ver la película”, explicó el cubano Rey Regalado, fundador y presidente ejecutivo de Papi’s Cuban Grill, el restaurante cubano que auspicia con sus delicias la proyección del documental Cuban Food Stories el 19 de noviembre.

Por su parte, Rosa Thurnher, copropietaria de El Ponce, el restaurante mexicano que prooverá algunas de sus delicias al público VIP que asistan a la presentación de Roma, explicó que tanto para ella como para su socia Jarina Naone es muy gratificante apoyar a la Atlanta Film Society.

“Hemos colaborado en varias ocasiones con la Atlanta Film Society y es muy importante para Jarina y para mí apoyar en la promoción de las artes en la comunidad. Yo creo que vamos a servir tamales oaxaqueños, que es un uno de los platos más auténticos y de os más recientes que estamos incluyendo al menú de El Ponce”, indicó Thurnher.

With 3 countries composing our ¡CineMás! Series this year, let’s look at who is in the lead sales-wise… Currently in 1st: 🇨🇺 CUBAN FOOD STORIES – https://t.co/gmFwboEyBK, 2nd: 🇨🇴 BIRDS OF PASSAGE – https://t.co/pjyH2bUzng, 3rd: 🇲🇽 ROMA – https://t.co/vliywvJ5A9

GET TIX NOW!

— Atlanta Film Society (@atlfilmsociety) November 2, 2018