Sergio Mayer responde a las críticas por lo que hizo en el baño con su nieta (VIDEO)

Después de que el actor Sergio Mayer causara polémica por compartir en su cuenta de Instagram un video en el que toma un baño junto a su nieta, hija de la modelo Natália Subtil y su hijo Sergio Mayer Mori, el también productor decidió hablar sobre las críticas.

En entrevista con el programa “De primera mano”, Mayer dijo: “la verdad, con todo respeto, me vale ma… lo que diga la gente. Yo subo mis fotos, yo disfruto a mi nieta, me baño, me duermo con ella (su nieta), con mis hijas. Si me pongo a ver lo que opina la gente, estaría yo jod…. me vale mad… lo que opinen, lo disfruto, si les gusta bien, si no , ni modo, imagínate que estuviera al pendiente de si está bien o está mal, estaríamos… olvídate”.

Y es que como se recordará algunos usuarios no tomaron para nada bien el acto de Sergio Mayer y hasta le enviaron insultos.

“Está mal por el hecho de que ya en nadie se puede confiar. El diablo alguna vez fue ángel recuérdenlo y lo creó un ser bueno se supone, para que vean que en nadie se puede confiar y es mejor prevenir”, escribió un usuario.

Y otros agregaron: “Muy lindos, pero no apropiado, le enseña desde pequeña que no debe haber pudor, hay reglas que enseñar, ojo, el baño con una menor no es prudente”, “yo no le estoy poniendo morbo a nada, pero ojalá a medida que ella vaya creciendo, eso no siga pasando porque nunca se sabe, al menos yo a mi hija jamás la dejaría así con su abuelo, ni con su papá, porque él diablo no duerme”.

Cabe destacar que no es la primera vez que Sergio hace esto y lo publica en sus redes sociales, pues en otros videos también aparece bañando a la bebé.

Eso desató un debate sobre si es o no apropiado que los padres o familiares bañen a niños menores y luego expongan esto en redes.

No hay nada igual como Compartir con la nieta un baño #Priceless Una publicación compartida de Sergio Mayer (@sergiomayerb) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 4:52 PDT

También puede leer: Critican a Sergio Mayer por bañarse con su nieta (VIDEO)

Viendo tele con la princesa más pequeña de la familia @milamayersubtil Una publicación compartida de Sergio Mayer (@sergiomayerb) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 6:34 PDT

Admite Mayer lucha de egos

Para Sergio Mayer es muy normal que exista una lucha de egos entre el elenco del espectáculo Sólo para Mujeres por el nivel de actores con los que trabaja.

“Imagínate, son 20 actores galanes, mamados, protagonistas, antagonistas, pues sí, sí hay egos. Pero parte de mi labor como productor es ir mediando unas cosas ahorita, otras después.

“Las vas mediando, los pones en una cosa a unos y así es esto”, declaró Mayer, cuya producción se estrenará el 22 de septiembre en el Centro Cultural Teatro 1.

David Zepeda, Latin Lover, Eduardo Rodríguez, Charly López, Ignacio Casano, Raúl Coronado, Juan Ángel Esparza, Juan Vidal, Jorge Aravena, José Carlos Farrera y Eleazar Gómez, entre otros, serán los protagonistas.

Aunque no quiso revelar nombres, el productor también declaró hay miembros de su elenco que se han portado bien y otros mal.

“Cada quien sabe cómo maneja su carrera dentro y fuera del show. Tienen que cuidar una imagen un trabajo, ser profesionales, entrarle a los ensayos”.

Mayer agregó que si Eleazar ha faltado a los ensayos es porque tiene otros compromisos de trabajo.

Además, descartó que el histrión haya sido despedido del show por haber llegado borracho, como se difundió hace algunos días en algunos medios de comunicación.

“Eleazar tiene mucho trabajo ahorita y se le está complicando ir a los ensayos, pero cuando va se compromete mucho, y es un chavo que cuando se compromete saca adelante todo.

Aquí en el ensayo d @spmshow con mi Broow @ricardocrespoficial 💪🏽!!! Una publicación compartida de Eleazar Gómez (@eleazargomez333) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 5:29 PDT

“Yo nunca lo he visto que llegue con aliento alcohólico. No sé a qué le llamen rebelde, si al que no pueda llegar a los ensayos porque tiene otro trabajo, pero para eso tenemos a 20 personas”, afirmó tajantemente.

Especialmente en su trabajo, Mayer señaló que es estricto y profesional, y que gracias a eso ha logrado conseguir todo lo que tiene.

“Tal vez no tenga el talento que tienen otros, entonces como no tengo el talento, tengo que ser mucho más trabajador, la gente que tiene el talento tal vez es mucho más relajada.

“Los que no tenemos un talento específico tenemos que buscarle por otros lados”. Reconoció que para el regreso de Sólo para Mujeres se ha endeudado hasta el cuello.

“Estamos empeñando nuestras casas, coches, pidiendo prestado pero tenemos la confianza de que será redituado”, dijo y agregó que están “corrigiendo muchas cosas y estoy en la etapa en la que tengo que armar todas las piezas para tener todo el concepto de Solo para Mujeres”. (Con información de Agencia Reforma).