Que gran experiencia conocer a esta Maravillosa Mujer. Gracias Elena Poniatowska por abrirme las puertas de tu casa y de tu corazón y compartirme tantos anécdotas maravillosos. Su sencillez y simpatía la hace aún más grande

A post shared by Sergio Mayer (@sergiomayerb) on Mar 9, 2018 at 3:52pm PST