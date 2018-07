Después de mis embarazos, tuve la suerte de que no me salieran estrías y creo que fue gracias a cómo me cuidé. 👀 Mis mejores amigos fueron el aceite de almendras y la manteca de cacao, los aplicaba tooodas las noches en mi barriga, inclusive antes de que se empezara a notar. 🌰 Y como sé que muchas de ustedes están a punto de vivir este proceso taan hermoso, en mis historias les dejé un enlace a mi blog donde te digo algunos truquitos buenísimos. 💁🏻‍♀ Y si eres una experta en este tema, ¡déjame un comentario con todo lo que hiciste para cuidarte en el embarazo! 💕 #RashelTips #VidaRashel

A post shared by rasheldiaz (@rasheldiaz) on Jul 27, 2018 at 6:58am PDT