Jesucristo dijo: EN EL MUNDO TENDRÁS AFLICCIÓN, PERO CONFIAD, YO HE VENCIDO AL MUNDO. Ósea que TODOS PERO TODOS, Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, vamos a tener problemas, problemas en todas las áreas. En el matrimonio, con los hijos, con las finanzas, enfermedades. Y aún hasta tragedias de muerte. Pero Cristo nos dijo que tuviéramos confianza en EL y el nos iba a dar La Paz que necesitamos para poder pasar esas situaciones o problemas. EN ESTA FOTO ESTAMOS EN UN MOMENTO DE PAZ Y ALEGRIA CON MI PAPÁ Y MI MAMÁ. Han habido situaciones muy difíciles en nuestras vidas en las cuales ya nos hemos querido rendir pero LA PAZ de Cristo siempre nos ha ayudado a sobrellevar todas las situaciones difíciles en nuestras vidas. HOY HAY ALGUIEN QUE ESTÁ PASANDO SITUACIONES DIFÍCILES O AÚN HASTA TRAGEDIAS. PERO TE PUEDO DECIR QUE CRISTO PUEDE TRAER PAZ A TU VIDA SI TAN SOLO PUEDES CONFIAR EN EL. Necesitas oración ponme tu petición aquí. Y yo orare por tu petición pero orare para que tengas paz en tu vida y confianza en Cristo . Dios les bendiga.

