A 23 años del trágico asesinato de la entrañable cantante de ‘Tex-Mex’ Selena Quintanilla, salen a la luz documentos y objetos nunca vistos públicamente.

La cadena de televisión ‘Univisión’ junto al fiscal del caso, Carlos Valdez examinaron el archivo del juicio que culminó con la convicción a cadena perpetua de la expresidenta del club de fans de la cantante, Yolanda Saldívar.

Dentro de su pequeña oficina, Carlos Valdez toma la fotografía de la cantante entre sus manos, se trata de la primera pieza de evidencia que admitió el juez Mike Westergren durante el proceso judicial, que se trasladó de Corpus Christi a Houston a petición de la defensa.

“La foto era para que el jurado siempre la recordara porque es muy fácil recordar a la acusada porque está ahí en la sala”, dijo el abogado, que actualmente aspira a un puesto de juez de distrito.

La imagen es la que estuvo colgada en la pared de la corte “como si mirara” a los seis hombres y seis mujeres del jurado durante las argumentaciones finales de la fiscalía.

Yolanda no solo era amiga y la presidenta del club de fans de Selena, sino que también manejaba las finanzas de algunas tiendas de ropa propiedad de ‘Reina del Tex-Mex’.

En el interior de una caja empolvada que tiene la leyenda ‘State of Texas vs Yolanda Saldivar” se encuentran la mayoría de las 122 pruebas que presentaron la fiscalía y la defensa. Son miles de papeles con transcripciones, informes, declaraciones juradas ante notarios públicos, fotografías y hasta los tenis blancos ensangrentados (marca Reebok) que la convicta llevaba el día que mató a Selena.

También están los cinco casetes que recogen la negociación entre la policía y una Saldívar histérica, que se encerró en una camioneta en el estacionamiento del motel ‘Days Inn’ luego del crimen, y que el jurado escuchó en su totalidad durante el juicio, que inició el 9 de octubre de 1995 y se extendió por tres semanas.

Los agentes recuperaron el revólver negro con cabo de madera en el interior de la camioneta roja que Saldívar manejaba el día del crimen, revólver Taurus modelo 85 que la empleada del motel Norma Martínez describió como un “arma grande como de vaquero”, ya no existe, un juez ordenó su destrucción después de que la recuperaran tras desaparecer de la Corte del Condado de Harris.

De una bolsa plástica, Valdez saca una caja de balas: “Este es el casquillo de la bala que mató a Selena”, indica Valdez, mientras toma en la mano el desecho del proyectil que penetró la parte trasera del hombro derecho de Selena y salió por su pecho.

“Son balas de punta hueca que cuando entran al cuerpo se expanden para crear mayor daño”, explica el fiscal jubilado.

En un papel amarillo, con un símbolo de dólar en el margen izquierdo y en manuscrito, se encuentra la letra de ‘Siempre hace frío’, compuesta por Cuco Sánchez y producida por A.B. Quintanilla, Selena grabó la canción en el 1994 como parte del soundtrack de la película ‘Don Juan De Marco’, protagonizada por Johnny Depp y donde la cantante aparece en un cameo. No se usó en el filme, pero formó parte del álbum ‘Siempre Selena’.

Fue la mañana del 31 de marzo de 1995, cuando Selena salió de su casa en la camioneta azul de su esposo para recoger a Saldívar en el motel Days Inn y llevarla a un hospital regional a recibir atención médica después de una alegada agresión sexual sufrida en México.

De regreso al motel, las mujeres pelearon en la camioneta por los estados bancarios de los negocios de la vocalista.

“Ella dijo que su papá le había dicho que yo era una lesbiana. Me enojé y le dije que ya no quería trabajar para ella”, apunta Saldívar en la confesión que su abogado Douglas Tinker trató de suprimir para que no llegara a manos del jurado.

“Ella comenzó a tirar todos los archivos del maletín o el bolso que yo tenía en la cama… Yo tomé el revólver de mi cartera y Selena empezó a caminar hacia la puerta que estaba abierta”, indica la convicta, que en ese momento tenía 34 años, “Jalé el martillo hacia atrás y le disparé mientras caminaba hacia la puerta abierta”, agregó.

En la pequeña oficina de Valdez se encuentran las grabaciones de una acorralada Yolanda Saldívar que inicia con el intercambio entre la hermana de Yolanda y el oficial Larry Young que se encontraba en el estacionamiento del motel aquella tarde.

“Quiero hablar con mi mamá. Quiero pedirle perdón, siento que no merezco vivir por lo que he hecho, lo que hice está mal todo lo que he hecho está mal”, expresó Saldívar en las cintas.

“Nunca voy a poder estar con ella, ayyyy no”, dijo Saldívar, quien se entregó a las autoridades a las 9:30 de la noche y firmó su confesión a las 11:45 de la noche.

Más de dos décadas después del juicio y de la muerte de Selena, Valdez todavía se sorprende por el interés que suscita su historia y por la trascendencia del legado de la cantante cuyo nombre se ha convertido casi en sinónimo de Corpus Christi.

“Selena tenía un don de Dios… un talento que no toda persona tiene. La gente lo reconocía entonces y todavía lo reconoce”, señala sobre la artista que décadas después de su muerte atrae a miles de personas al pueblo donde una desquiciada Yolanda Saldívar le arrancó la vida.