A menos de diez días de que el programa ‘HOY’ renovara su formato y bajo la dirección de Magda Rodríguez buscara recuperar la audiencia que tenían, es fuertemente criticado en las redes sociales y es Andrea Legarreta la que está recibiendo las críticas.

Un claro ejemplo de lo anterior, fue lo que le ocurrió a la presentadora del matutino quien en su cuenta de Instagram recibió un gran numero de comentarios negativos hacía la nueva producción.

“Hoy nos visitó la bella Geraldine Bazán que está haciendo un gran papel en ‘Por amar sin ley’ y estrenó la obra ‘El Test’, no se la pierdan, aquí los chicos de Hoy y yo apapachándola”, escribió Andrea en dicha imagen donde aparece junto a la actriz y rodeada de sus compañeros, Maca, Martha Figueroa, Natalia Téllez, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Mauricio Mancera.

Gracias por acompañarnos Hoy 😘 Dulces Sueños A post shared by HOY (@programahoy) on Mar 19, 2018 at 9:41pm PDT

Todo parece indicar que los cambios que inicialmente fueron planeados para elevar los números del matutino están generando el efecto contrario: “Jod… el programa feo”, “Que aburrido el programa”, “¿Qué pasó con el programa Andrea? Está pésimo, estoy anonadada de ver tantos cambios para mal”, “Andy ya no veo el programa, sinceramente está muy mal, pero por aquí te seguiré como siempre”.

Feliz domingo 😀 A post shared by HOY (@programahoy) on Mar 18, 2018 at 1:44pm PDT

“Extraño el programa de antes con sus conductores, este nuevo Hoy no me gusta”, “Está pésimo el programa”, “Yo ya no veo el programa, sólo dos veces lo vi y con eso me bastó para ver que era fatal, me caen mal todos los que se trajeron de Azteca, tanto que siempre hablaban mal de Televisa”, “La verdad ese programa es horrible”, escribieron algunos usuarios más.

Al parecer los nuevos integrantes del programa no convencen: “Todo está bien menos el de Tv Azteca”, “Solo hubieran quitado al enano diabólico”, “Esa que da el segmento del tiempo fatal, ese segmento está demás”, “Ya saquen a los de Tv Azteca por favor”.

