El cantante Daddy Yankee se encontraba en España disfrutando de unos días libres tras su presentación en un festival de música en la localidad de Gandía, hasta que una desagradable sorpresa interrumpió su descanso.

Y es que el cantante y sus acompañantes sufrieron un millonario robo en las habitaciones del hotel donde se hospedaban en la ciudad de Valencia, según reportó hoy el diario local Las Provincias.

De acuerdo con la información, Daddy Yankee denunció el pasado martes el robo de joyas y diamantes que se encontraban en la caja fuerte de la habitación del Hotel Meliá Valencia, valorados en 2,3 millones de dólares.

También fueron sustraídos 2,500 dólares en efectivo de otro cuarto ocupado por las personas que acompañaban al reggaetonero.

Al darse cuenta del robo, el cantante puertorriqueño reportó el hecho a la gerencia del hotel.

Según lo informado por Las Provincias, una persona se hizo pasar por el artista y le pidió a un empleado del hotel que le abriera la caja fuerte.

Posteriormente, sustrajo las joyas, incluyendo una cadena gruesa de oro, sin dejar rastro y se retiró sin levantar sospechas.

Miembros de la Policía Nacional tomaron declaraciones a empleados del Meliá Valencia, a Daddy Yankee y dos de sus acompañantes.

