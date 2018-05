Se dan a conocer escalofriantes detalles sobre la razón de la muerte de Avicii

De acuerdo con fuentes cercanas al DJ y productor sueco Avicii, la causa de su muerte fue el suicidio, aseguró hoy el portal de espectáculos TMZ. Según el reporte, las fuentes aseguran que él mismo se habría cortado con pedazos de botella, causándose grandes heridas y desangrándose hasta la muerte.

A post shared by Avicii (@avicii) on Mar 26, 2018 at 2:37pm PDT

Tim Betrgling, conocido como el famoso DJ Avicii, falleció el pasado 20 de abril a los 28 años de edad. Desde ese momento se comenzó a especular que la causa de su muerte habría sido la pancreatitis, una condición que había padecido por años originada por el alto consumo de alcohol. Sin embargo, hace una semana, los padres del famoso DJ dieron a conocer un comunicado que aludía al suicidio como causa de su muerte al mencionar que Tim ya “no podía continuar” y que quería “encontrar la paz”.

A post shared by Avicii (@avicii) on Feb 15, 2018 at 9:50am PST

Dentro de los escalofriantes detalles que se dieron a conocer en el portal, dos fuentes habrían confirmado que dentro de la habitación donde fue encontrado Avicii también se encontraron pedazos de una botella de vino que él mismo habría roto y con los que se infringió las heridas mortales.

Desde su muerte varias celebridades le han rendido homenaje entre ellos David Guetta y su ex novia Emily Goldberg. El más reciente tributo lo realizó Rita Ora. La cantante de 27 años rompió en llanto sobre el escenario y le rindió homenaje al DJ al interpretar ‘Lonely Together’, en las celebraciones por el Día del Rey en los Países Bajos.

rita ora got 40,000 people silent for a minute before singing lonely together

u will be missed avicii 💙 pic.twitter.com/vznkfA6dXN

— thomie (@nervousfroy) April 29, 2018