No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, así que por fin la noche del pasado martes se estrenó el ‘Duelo de Reinas’, reto de baile entre las dominicanas Clarissa Molina y Francisca Lachapel.

Francisca y Clarissa estrenaron la producción del Duelo de Reinas, un desafío de baile que les hizo sacar lo mejor de ellas y que terminó convertido en un espectáculo a gran escala que trascendió la pantalla.

La presentación se llevó a cabo en Pars Miami, un local convertido en sala de fiestas, justamente dos días antes de que se celebren los ‘Premios Lo Nuestro’, gala que en esta ocasión celebra 30 ediciones.

Para la ocasión, Clarissa lució un vestido de tonos morados y dorados con algunas transparencias del diseñador venezolano Alejandro Fajardo, mientras que Francisca llevó un traje rojo elegido por su estilista Gaby Rouge.

La producción de Duelo de Reinas, se inspiró en la música de Celia Cruz y en la estética de las décadas de 1950 y 1960.

El recibimiento a las exreinas de belleza y de los invitados a la gala, se vio marcado desde el acceso al recinto en el cual pudieron disfrutar de una exposición fotográfica obra de Harry Castiblanco y que inmortalizó la filmación del ‘detrás de cámaras.

“Estoy feliz y ansiosa por ver el resultado, pero estoy feliz porque confío en ese gran equipo de producción”, comentó Clarisa quien fue recibida en el evento por su compañero de ‘El Gordo y La Flaca’, Raúl de Molina.

Pero no fue la única sorprendida: “¿Quién es ella?, pero ¿quién es esa?”, repitió incrédula Francisca mientras admiraba las fotografías cargadas de glamour.

Los resultados de tan esperada justa se darán a conocer el jueves durante la entrega de ‘Premios lo Nuestro’; la forma de votar fue a través de la pagina web de estos; según el portal de Univisión, hasta el momento se han recolectado más de 11,000 votos, en las redes abundaron los hashtags #teamclarissa y #teamfrancisca.

Según informo la revista ‘Hola’ hasta el momento, Lachapel registra una leve ventaja con el 53% de los votos, sobre el 47% de Molina, las votaciones se cerrarán poco antes del inicio de la premiación.

“Hola Clarissa tú vas a ganar el reto”, “No hay punto de comparación entre tu y esa Francisca sin ritmo”, “Tú tienes más carisma mi amor, esta victoria está asegurada”, fueron algunos de los comentarios de los integrantes de ‘teamclarissa’.

Pero los seguidores de Francisca no se hicieron esperar: “Vayan a votar por la morena del tumbao”, “Me gustan las dos, pero me voy por Francisca, es la mejor”, “Sin lugar a duda Francisca fue la mejor, es que ella siempre es mejor en todo que las demás”.

Ambas presentadoras son un orgullo para su tierra natal: “Estoy totalmente dividida porque las dos son nuestro orgullo, pero positiva, cualquiera que gane está muy bien, son espectaculares”, “Que dilema, ahora estoy hecha bolas con mis sentimientos encontrados, ya que las dos son mis favoritas dominicanas, pero bueno, que gane la mejor”, “Mi corazón está dividido 50 y 50 porque las amo a las dos, arriba dominicana”.