E! News dio a conocer información exclusiva acerca de la opinión de Scott Disick sobre la abrupta ruptura amorosa de Kourtney Kardashian y Younes Bendjima.

Una fuente reveló que Disick está “muy feliz” de que su ex pareja y madre de sus hijos se haya separado de su novio con quien sostuvo una relación amorosa de casi 2 años.

El martes, se dio a conocer que la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ de 39 años y el modelo de 25 años habían puesto fin de manera definitiva a su relación.

“Scott está muy feliz de que Kourtney haya dejado a Younes. Aunque está contento con su relación con Sofia, nunca le gustó Younes para Kourtney”, aseguró un informante.

Disick y Richie confirmaron su relación amorosa en el mes de septiembre del año 2017. Es la primera relación más duradera del empresario desde su ruptura con Kardashian hace 3 años.

Kourtney y Scott que son padres de tres hijos en común, estuvieron juntos durante 9 años antes de separarse en el mes de julio del año 2015.

Por su parte, Younes Bendjima empezó a salir con Kardashian a finales del año 2016 y es uno de los pocos romances que ha sostenido Kourtney desde su ruptura con el padre de sus hijos.

“Al principio, Scott se burlaba de Kourtney por salir con alguien muy joven y llegó a asegurar que no duraría. Una vez que empezó a salir con Sofia, no dijo más nada sobre Younes. Su romance le brindó una perspectiva y se dio cuenta que la edad es sólo un número. Fue difícil para él ver a Kourtney saliendo con otro hombre y estaba buscando cualquier razón para que ella lo dejara”, aseguró una fuente a E! News.