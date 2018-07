La actriz Scarlett Johansson se encuentra inmersa en una nueva polémica al darse a conocer que interpretará al afamado transgénero Dante “Tex” Grill en el nuevo proyecto cinematográfico ‘Rub & Tug’, por lo que tuvo que hacerle frente a las críticas con la ayuda de su equipo de trabajo.

Actores y defensores transgéneros arremetieron en contra de la estrella por aceptar un papel de una persona transgénero al ser ella una actriz cisgénero, a lo que aseguraron que Johansson les roba su “narrativa”.

El martes, una representante de la rubia respondió las críticas a través de declaraciones exclusivas que fueron brindadas al portal Bustle: “Diles que acudan a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para pedir declaraciones”.

Las palabras de la representante de Johansson hacen alusión a los personajes transgéneros de Tambor, Leto y Huffman en Transparent, Dallas Buyers Club y Transamerica de Amazon. Por sus actuaciones en los proyectos, las estrellas han recibido importantes reconocimientos como lo son nominaciones a los Óscar y Emmy.

“Oh, ¿de verdad? ¿Así que puedes seguir interpretándonos pero nosotros no podemos interpretarlos a todos ustedes? Hollywood está tan jod… No estaría tan molesta si llegara a las mismas habitaciones que Jennifer Lawrence y Scarlett para papeles cisgénero, pero ya sabemos que ese no es el caso. Un desastre”, expresó la actriz transgénero Trace Lysette que es conocida en la industria de Hollywood por su participación en Transparent.

Lysette continuó expresando: “Y no sólo nos interpretan, también nos roban nuestra narrativa y nuestra oportunidad, se dan palmadas con trofeos y galardones por imitar lo que hemos vivido… Muy retorcido, estoy harta”.

And not only do you play us and steal our narrative and our opportunity but you pat yourselves on the back with trophies and accolades for mimicking what we have lived… so twisted. I’m so done… — Trace Lysette (@tracelysette) July 4, 2018

Jamie Clayton, conocida por su participación en ‘Sense8’, hizo eco de la lucha de los actores transgéneros por conseguir las mismas oportunidades de los actores cisgénero: “Los actores trans nunca consiguen audiciones para otros personajes que no sean personajes trans. Ese es el verdadero asunto. Ni si quiera llegamos a la misma habitación. Fichen actores que son trans para personajes no trans, los reto”.