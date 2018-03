La presentadora Satcha Pretto contó una “frustrante” anécdota que vivió mientras aún amamantaba a su hijo Bruce.

Fue durante una sección sobre los beneficios de lactancia en los bebes en el programa ‘Despierta América’ del cual es presentadora, que Pretto compartió su experiencia.

La periodista comenzó diciendo que: “Quiero aclarar que mi mamá nunca me dio pecho a mí ni a mi hermano y aquí estamos ambos, estoy super bien. No sentí nunca ninguna presión cultural por parte de la sociedad en general ni de mi familia”.

Puntualizó que para las madres es muy incomodo taparse para dar pecho: “Todavía no entiendo como aquí hay un lugar para fumadores, pero no se designe un lugar para las madres, es una cosa muy natural, es incómodo tener que taparse para dar pecho porque uno suda”.

Y fue ahí cuando decidió sincerarse y contar la siguiente anécdota: “Recuerdo que cuando empecé a salir en público con Bruce, estaba en un supermercado, él estaba muy pequeño todavía, no había ni siquiera una banca donde sentarme para darle pecho, entonces dije ‘voy a dejar mi carrito aquí’, ya estaba a punto de terminar el supermercado, me fui al auto, le di pecho, cuando regresé cual fue mi frustración, estábamos los dos muy incómodos sudados y todas las cosas del carrito me las habían devuelto ya”.

Y agregó: “Es como una ironía de la vida, y tampoco entiendo esas críticas por parte de mujeres de ‘¿Qué porque no te tapas?’, pero porque, porque hay una sociedad de doble estándar, hay muchas mujeres que van en topples a la playa, hay mujeres con las pompis de fuera y porque ¿vemos mal a una madre que está dando lactancia? es incómodo taparse”.

También expresó que fue decisión propia el dar pecho a sus hijos Bruce y Alana: “Yo quise dar pecho porque me parecía que era una gran labor, algo que yo podía brindarles a mis niños, obviamente no sabía cuánto tiempo lo iba poder hacer o si lo iba poder hacer porque muchas veces uno tiene un plan y la realidad es otra, con Bruce lo hice por 14 meses y sentí que para ese entonces, él yo estábamos ya listos para terminar eso, y con Alana fue la misma meta y la misma inquietud, fueron 14 meses también”.

Y reveló que para ella la etapa del destete es uno de los últimos vínculos personales entre madre e hijo: “En el caso de Bruce por ser varoncito yo sentía que él estaba mordiendo mucho y en el caso de Alana yo ya no tuve tanta leche con ella como con Bruce, entonces, yo veía que ella ya tenía más interés en sus comidas sólidas, entonces fue como un mutuo acuerdo, es difícil, muy difícil cerrar ese capitulo porque yo creo que es como el último lazo que tienen cuando se corta el cordón umbilical, es el ultimo lazo que tienen, lo vería yo de esa forma”.

Y se declaró ‘agradecida’ de haber tenido la oportunidad de lactar: “Cuando decidí no dar marcha atrás porque no quise confundirlos, no quise confundirme a mí misma, lo cerré, fue una noche muy emotiva para mí, pero sumamente agradecida por poderlo hacer”.