Satcha Pretto no pudo contener las lágrimas en pleno programa de Despierta América.

Y es que después de ver la historia de Javier Pertúz, que hace 18 años era un niño que vivía drogado y desnutrido en las calles de Colombia, Satcha Pretto estalló en llanto.

Al regresar del reportaje Satcha se justificó y en medio de lágrimas aplaudió el acto de bondad de su compañero Hans Sarmiento, periodista de Primer Impacto, quien ayudó al niño.

“Conmovida también porque tuve la oportunidad de trabajar con Hans tanto tiempo en Primer Impacto y le conocía ese acto que había hecho”, dijo Satcha al volver al estudio.

Y agregó: “Porque yo creo que muchas veces los periodistas terminamos una historia y la archivas, la guardas… y es admirable que Hans haya sentido esa responsabilidad de rescatar a ese jovencito”.

Comentó la razón por la que se ha vuelto más ‘llorona’: “Muy conmovida sin duda alguna, me disculpan pero ustedes saben que después de convertirme en madre me he vuelto una llorona, préstame unos kleenex”.

Por último felicitó al equipo de Primer Impacto: “Ya conoceremos la segunda parte, gran labor del equipo de Primer Impacto, y de haber salvado y cambiado una vida, eso nos da más mérito a los periodistas, vamos a tratar de componernos”.

Un caso que conmovió

Como se recordará la vida de Javier Pertúz cambió gracias a una cámara de televisión y al empeño del periodista Hans Sarmiento, quien lo encontró drogado y desnutrido en una de las peores calles de Colombia.

Sin embargo después de casi dos décadas, aquel niño ya es un hombre y tiene una vida nueva.

Según explica Univisión el periodista Hans Sarmiento consiguió entrar donde las cámaras estaban prohibidas y encontró al menor.

El periodista le hizo una entrevista que se emitió en televisión y fue así como la madre de Pertúz encontró a su hijo extraviado.

Después de eso la madre del niño llamó a la redacción y le pidió al periodista que la llevara con su hijo.

De esta forma Sarmiento logró que se produjera el reencuentro, sin embargo no ocurrió lo que todos esperaban, pues el menor no quería regresar a casa por su adicción a las drogas.

Sarmiento contactó a las autoridades para que lo ayudaran a sacar a Pertúz de ese vicio y lo llevaron a rehabilitación.

Actualmente Pertúz busca suerte como cantante y estrenó su primer sencillo ‘Quiero volverte a ver’.