Sasha Obama, la hija menor del expresidente Barack Obama, fue vista con la famosa compositora, rapera y actriz Cardi B en un festival musical el fin de semana pasado, consiguiendo una exclusiva foto que dio la vuelta en las redes sociales, informó la revista Vogue.

Al igual que Malia Obama, su hermana mayor, Sasha, de 16 años, mostró su gusto por los eventos musicales al asistir en la capital al Broccoli Festival con un grupo de amigos, destacó la revista.

La adolescente aprovechó que la cantante Cardi B cantó en el festival para conocerla y tomarse unas fotos con ella y su novio.

Pero a parte del exclusivo encuentro con Cardi, Sasha disfrutó del festival como cualquier otra chica de su edad. Algunas fuentes incluso comentaron que “se mostró muy tranquila… y sin preocupaciones”.

Las fotos del ‘trio’ causaron revuelo en las redes sociales, generando reacciones de internautas que destacaron lo mucho que ha crecido la joven desde que dejó la Casa Blanca, informó el sitio Billboard.com.

Obama did enough for this country and let’s not forget! he did it while the house was Republican .

— iamcardib (@iamcardib) April 30, 2018