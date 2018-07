Fallece Santiago Galindo, productor de cine y televisión. Produjo en los recientes años, para Grupo Televisa, los programas 'Bailando por un sueño' y 'Pequeños Gigantes', y la bioserie 'Hoy voy a cambiar'. Descanse en paz.

