Una de las protagonistas de la esperada película ‘Ocean’s 8’, Sandra Bullock dejó a todos sorprendidos al revelar que estuvo al borde de desistir de su asombrosa carrera artística en la actuación.

En entrevista con Today Show, Bullock confesó que el machismo la desmotivó al inicio de su profesión. La actriz vuelve a un proyecto cinematográfico tras tres largos años alejada de la pantalla grande.

“Sentí que era una persona mucho más pequeña por ser mujer, era muy difícil digerir todo. Yo estaba muy triste y pensé: Wow, quizás deba parar. Tal vez necesite hacer otra cosa en mi vida. Yo no quería saber más nada de este mundo con ese tipo de experiencias”, aseguró Sandra para hablar sobre sus inicios en la industria cinematográfica.

Lee también: Lady Gaga y Bradley Cooper protagonistas de ‘A Star is Born’

La estrella habló sobre la equidad de género en la industria de Hollywood: “Mi mamá me crío diciéndome que no me case, que debo construir mi propio camino, ganar mi propio dinero y ser una persona independiente. Llegué al mundo creyendo que no había disparidad y que todos eran iguales, que podía hacer cualquier cosa que un hombre pueda hacer”.

La estadounidense realizó una exhaustiva gira promocional por los principales medios de comunicación en los Estados Unidos para hablar sobre su más reciente proyecto, la película ‘Ocean’s 8’ que se estrena hoy, 07 de junio en las principales salas de cine en territorio americano.

El filme cuenta con un destacado elenco de personalidades que incluyen a Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Mindy Kalling y Helena Bonham Carter.

Lee también: Dakota Johnson protagoniza tráiler oficial del remake de ‘Suspiria’, un clásico de terror

La historia se centra en un ambicioso robo durante una edición de la MET Gala en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Un grupo de mujeres se unen para lograr robar un valioso collar valorado en más de 100 millones de dólares.