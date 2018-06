Ha pasado una semana desde que Samantha Bee causó controversia al usar un término que en inglés aunque que se refiere al genital femenino, su uso es tabú, para referirse a Ivanka Trump en Full Frontal. Además, la describió como “irresponsable”. Pese a los días que han pasado, la controversia sigue más viva que nunca.

La comediante se disculpó públicamente en dos ocasiones por su comentario, personalidades como el actual presidente de los Estados Unidos se pronunciaron al respecto a través de Twitter. Mientras que comediantes como Kathy Griffin y Jon Stewart defendieron a la canadiense.

Bee decidió pronunciarse nuevamente sobre el incidente durante una transmisión el miércoles por la noche en su programa, la primera desde que estalló la polémica: “La cortesía son sólo palabras bonitas. Quizás deberíamos preocuparnos un poco más por la bondad de nuestras acciones”.

“Mucha gente se ofendió y enojó porque usé un epíteto para describir a la hija y consejera del presidente durante la semana pasada. Es una palabra que he usado muchas veces en el programa con la esperanza de hacer un reclamo. Esta vez, la usé como un insulto. Crucé la línea, lo lamento y me disculpo por eso”, aseguró Samantha.

“Muchas de las mujeres no tienen interés en que se recupere la palabra ‘cunt’, sino que prefieren que simplemente desaparezca. No las culpo, no quiero infringir más dolor. Quiero que este show sea desafiante y quiero que sea honesto, pero nunca quise lastimar a nadie, excepto a Ted Cruz. Muchos hombres también se sintieron ofendidos por mi uso de la palabra, no me importa eso”, reveló.

Bee usó la palabra semana durante la emisión de su programa para referirse a la separación de los niños migrantes de sus padres en la frontera de los Estados Unidos y México.

“Déjame decir algo de una madre a otra. ¡Haz algo acerca de las prácticas de inmigración de tu padre, irresponsable cunt! ¡Él te escucha! Ponte algo ajustado y escotado para decirle a tu padre que lo detenga”, fueron las palabras de la artista durante la transmisión del miércoles de la semana pasada.