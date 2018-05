Samantha Bee insulta a Ivanka Trump, luego se disculpa

La comediante estadounidense, Samantha Bee está se encuentra en el ojo de la crítica luego de referirse a Ivanka Trump con una palabra vulgar, durante su programa de comedia en TBS.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó el jueves el lenguaje de Bee como “vil y vicioso” y dijo que los ejecutivos de TBS y la matriz corporativa Time Warner “deben demostrar que tal blasfemia explícita sobre las mujeres miembros de esta administración no será tolerada”, reportó The Associated Press.

For some reason, no one is reporting that Samantha Bee comment was bleeped. Show is taped, so TBS must've signed off. pic.twitter.com/zeaDsef26V — Tommy Christopher (@tommyxtopher) May 31, 2018

El miércoles por la noche durante un segmento del show “Full Frontal” sobre las política de inmigración del presidente Trump, Bee llamó a Ivanka Trump una “feckless c—“. Ella usó el insulto para instar a Ivanka Trump a hablar con su padre sobre las políticas que separan a los niños de sus padres.

Bee dijo,”Ponte algo ajustado y escotado y dile a tu padre que lo detenga”. Sin embargo, No hubo comentarios inmediatos de TBS el jueves.

Viniendo dos días después de que ABC cancelara “Roseanne” luego de un tweet racista sobre la ex asesora de Obama Valerie Jarrett, los conservadores inmediatamente tomaron el comentario de Bee, quien cree que el lenguaje ofensivo de los liberales no se ve con dureza.

"I crossed a line": Samantha Bee has apologized for calling White House senior adviser and first daughter Ivanka Trump a "feckless c****" on her TBS show https://t.co/BkZL6uFn76 pic.twitter.com/wpLLEmDBrv — CNN (@CNN) May 31, 2018

Bee, anteriormente en “The Daily Show” con Jon Stewart, consiguió su propio show en TBS y es uno de lo más exitosos de la cadena.

El comentario de Bee es probable que se convierta en undolor de cabeza para el corporativo. Time Warner, que posee canales que incluyen TBS, CNN y HBO, está en proceso de ser adquirida por AT & T por 85 mil millones de dólares. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha demandado para bloquear el acuerdo debido a preocupaciones de monopolio, y se espera que el próximo 12 de junio se decida si se procederá o no.

Por su parte, luego del comunicado que emitió la Casa Blanca, Bee decidió emitir una disculpa hacia la hija del presidente Trump, reportó Deadline Hollywood.

I would like to sincerely apologize to Ivanka Trump and to my viewers for using an expletive on my show to describe her last night. It was inappropriate and inexcusable. I crossed a line, and I deeply regret it. — Samantha Bee (@iamsambee) May 31, 2018

“Me gustaría disculparme sinceramente con Ivanka Trump y mis televidentes por usar un improperio en mi programa para describirla anoche”, dijo Samantha Bee en un comunicado. “Fue inapropiado e inexcusable. Crucé una línea y lo lamento profundamente “.