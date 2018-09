Sally Field revela que fue víctima de abuso sexual, entre otros secretos

Sally Field, una de las actrices estadounidenses más respetadas de las últimas décadas, decidió dar un paso fuerte en su vida y revelar que fue víctima de abuso sexual.

En su libro de memorias “In Pieces”, Fiel describe el abuso sexual que sufrió durante años, cuando tenía 14 años de edad, por parte de su padrastro, reportó Dailymail.

La actriz, de 71 años, dijo sentirse aliviada de que su ex pareja Burt Reynolds, quien falleció el 6 de septiembre, no leyera sus memorias porque las revelaciones lo habrían lastimado.

En una entrevista con el New York Times, antes del lanzamiento de su obra, señalo que se mantuvo callada sobre el abuso durante mucho tiempo porque no sabía que tenía voz.

“Hubiera sido mucho más fácil, si hubiera sentido una sola cosa, si Jocko hubiera sido cruel y atemorizador, pero no fue así, podría ser mágico, el Flautista de Hamelín con nuestra familia como sus seguidores en trance.

“Solía llamar a Sally a su habitación solo, lo sabía”, escribió a su padrastro apodado “Jocko”.

7 years in the making. I knew I had a story to tell. It’s incredibly personal for me, things I never thought I’d say out loud. But, I needed to put all the pieces in front of me so I could see what picture they made. Maybe others will recognize some of the pieces in themselves. pic.twitter.com/BHZzdfit9H

— Sally Field (@sally_field) March 28, 2018