Salió el poster de Aquaman: 5 datos curiosos de la película

Aquaman está en plena producción de la mano de Warner Bros y el director James Wan. La película de aventuras y acción mostrará el mundo subacuático de los “siete mares” con un nuevo super héroe.

Para ir calentando a la audiencia, la película se estrenerá el 21 de diciembre, la producción lanzó el poster oficial, al mismo tiempo que abrió las redes sociales (Twitter e Instagram) donde comezará a verse adelantos de la película.

Home is calling. #Aquaman – in theaters December 21. Watch the new trailer this Saturday. pic.twitter.com/ZTvO6qTxap

Jason Momoa es la estrella de la nueva ficción de DC Comics y Warner Bros.

Es también conocido como el Rey de Atlantis y tiene el poder de controlar la vida marina, posee habilidades de nado excepcionales y también puede respirar bajo el agua, según informa DC Comics en su página web.

A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Jun 14, 2018 at 6:37pm PDT

Aquaman ha sido un ícono por más de 70 años. Es la historia de Arthur Curry quien fue explusado de Atlantis cuando fue un bebé.

Arthur Curry creció en la tierra, creyéndose un humano normal. Pero en realidad es mitad humano y mitad criatura de Atlantis.

Cuando Arthur madura, Atlantis lo reclama como su legítimo rey. Atrapado entre un mundo de superficie que constantemente asola el mar y los habitantes de Atlantis quienes buscan comenzar una rebelión, el protagonista se ha comprometido a proteger todo el planeta.

And here are some new #Aquaman images as set visit reports begin dropping! pic.twitter.com/DsSHooede4

— ErikDavis (@ErikDavis) July 16, 2018