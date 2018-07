El británico Sacha Baron Cohen recientemente dio a conocer un polémico video para celebrar el 4 de julio, un clip que ha despertado fuertes rumores sobre un posible proyecto relacionado con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Cohen “ha vuelto como nunca antes ha sido visto” y en el video que fue publicado en su cuenta oficial en Twitter se pueden apreciar fragmentos de un video real que publicó Trump en el año 2012 en respuesta al momento en el que el actor arrojó “cenizas” al presentador del canal de televisión E! Entertainment, Ryan Seacrest durante la alfombra roja de los Premios Óscar.

“Este personaje de tercera categoría llamado Sacha Baron Cohen, desearía que le hubiesen golpeado en la cara tantas veces que estuviese en un hospital. Fue vergonzoso. Debería haber sido despedido de inmediato”, fueron las palabras del político y empresario estadounidense en el clip que fue muy comentado en su momento.

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) July 4, 2018