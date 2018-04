El actor Ryan Reynolds mostró su lado más humano durante su reciente visita a México para promocionar su nuevo proyecto cinematográfico, ‘Deadpool 2’.

Reynolds se paseó por la Reforma en Ciudad de México en una unidad de transporte público y a su paso aprovechó para saludar y firmar autógrafos a su fanáticos.

La misma unidad de transporte en la que viajaba la estrella fue vista después cerca de Bellas Artes, lugar en donde fue abordado por algunos fanáticos.

Fue a través de las redes sociales que se dieron a conocer una serie de videos que muestran los gestos que tuvo el intérprete del personaje de Marvel Cómics con cada una de las personas que lo reconocían.

Ryan Reynolds es precioso 😍😍 pic.twitter.com/6feHiZGbYe — G l a d i e r ✨ (@lookinforzayn) April 25, 2018

Lee también: David Guetta hace increíble homenaje a Avicii y se vuelve viral

“¡Viva México”, exclamó el artista canadiense junto a un grupo de fanáticos que se acercaron a él para fotografiarse juntos.

Ryan ofreció una rueda de prensa con los principales medios de comunicación mexicanos para hablar sobre lo que pueden esperar en la nueva entrega de Deadpool.

“Olvídense de la mayoría de las cosas que vieron en la primera parte, porque ahora no sólo se trata de un loco desenfrenado con ganas de matar a medio mundo. Esta vez es momento de actuar bien, se dedicará a salvar a un niño en aprietos; ahora hay un motivo para hacer el bien”, aseguró Reynolds.

Lamentablemente la película no podrá ser vista por niños ya que cuenta con clasificación de adultos, el actor aprovechó para explicar la situación: “A veces así son las cosas, pero después entenderán por qué no pueden echarle un vistazo a esa edad; si mis hijos lloraban al verme con el disfraz de piel deshecha, ¡imagínate a los demás! La verdad es que es un humor pesado, pues ni Ryan le cae bien a Wade, ni Wade a Ryan, pero yo hago ese tipo de bromas porque puedo tolerarlas y para las personas no es igual”.

Lee también: Shakira pierde demanda por plagio del tema ‘Loca

El talentoso canadiense aprovechó para hablar de una desgracia que vivieron durante las grabaciones de Deadpool: “Una de nuestras dobles murió en el set, pero no en el que yo estaba, sino en uno lejos de ahí; nunca la conocí hasta después de su muerte. Su historia me marcó porque descubrí que era una luchadora y por eso queremos honrarla con un largometraje increíble”.

Por otra parte, confesó que le gustaría haber participado en Guardianes de la Galaxia de no estar involucrado en las películas de Deadpool.