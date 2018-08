A través de su cuenta en Instagram, Ryan Murphy compartió una fotografía de algunos rostros conocidos que participarán en ‘American Horror Story: Apocalypse’ que se estrenará en el mes de septiembre por FX en los Estados Unidos.

La nueva temporada del exitoso proyecto televisivo será un crossover de las temporadas Coven y Murder House que se posicionaron líder en audiencia.

En la instantánea en la red social, Murphy mostró un adelanto de los personajes de Cordelia (Sarah Paulson), Stevie como ella misma y Misty (Lily Rabe) que participarán en lo que está por estrenarse próximamente.

Hace unas semanas, el afamado director aseguró a Entertainment Weekly que Apocalypse marcaría el regreso de las personalidades más emblemáticas que han participado en el proyecto, entre ellas: Jessica Lange, Taissa Farmiga, Gabourey Sidibe y Frances Conroy.

A través de Twitter, Ryan causó emoción en los fanáticos del proyecto al compartir una fotografía que mostraba a gran parte del elenco del proyecto, incluidas Sidibe y Farmiga.

‘American Horror Story: Apocalypse’ debutará el próximo 12 de septiembre en la pantalla chica por FX en los Estados Unidos.

Hace un tiempo, los ejecutivos de la serie confesaron que la nueva temporada impactaría a toda la audiencia con algo que sucederá y que nunca antes había sido mostrado en el proyecto.

La legendaria actriz Jessica Lange regresará para un episodio especial que será dirigido por la talentosa actriz Sarah Paulson.

