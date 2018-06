¡Mexicana por un día! ¡Sigue Mexico queremos otro gol!. . . . #moscow #moscu #rusia #russia #soccer #fifa #futbol #worldcup #worldcup2018 #fifaworldcup #fifaworldcup2018 #copamundial #copadelmundo #mundialtelemundo #alrojovivo #telemundo #lovemyjob #mexico

A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras) on Jun 17, 2018 at 9:18am PDT