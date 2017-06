Rubí le contesta a quienes la abuchearon (VIDEOS Y FOTO)

Después de que Rubí, la famosa quinceañera mexicana, sufriera un terrible abucheo después de que obtuviera el galardón Bomba Viral en los premios MTV MiAw, la joven decidió tomarlo con una filosofía positiva.

La adolescente respondió en redes sociales y afirmó que recibió una señal “divina”, la cual le confirmó que debe seguir en la carrera del espectáculo pues “lo mejor está por venir”: “Y entonces entendí que NO importa cuántos se burlen o me critiquen, porque tengo un gran ángel en el cielo que es mi abuela y porque hoy que me levanté miré al cielo y Dios me dijo que lo mejor está por venir. Los amo y que tengan el mejor día de sus vidas”, dijo la quinceañera.

Los internautas han alabado la madurez de su respuesta, que en lugar de ponerle más leña al fuego, cierra el capítulo del trago amargo que vivió.

Por otra parte la joven informó que incursionará como cantante en el género pop urbano, sin descuidar sus estudios en primer año de preparatoria.

La originaria de San Luis Potosí, quien adelantó que le gustaría estudiar criminología, dio a conocer en entrevista que ya toma clases de canto, baile y actuación, para tener un mejor desempeño en su carrera.

Aunque a principios de año Rubí tuvo algunas presentaciones con temas de cumbia, explicó que decidió cambiarse al pop urbano porque le apasiona y desea crecer en este ámbito. (Con información de El Universal).