Rubí Ibarra sorprendió en redes sociales con el adelanto de su nuevo tema, al punto en que hasta fue comparada con la regiomontana Alicia Villareal.

La ‘quinceañera’ más famosa de México lanzó un previo de su nuevo sencillo “Mi vida eres tú”, canción que hiciera famosa el grupo Los Temerarios, la cual al parecer ha sido un acierto en su joven trayectoria.

La carrera musical de Rubí inició en el género urbano, el cual según allegados a la joven no era el preferido de su padre, don Crescencio, el cual debe de estar más que feliz por el reciente cambio que ha tomado la carrera de su hija.

#Repost @teletonhn (@get_repost) ・・・ Hoy nos acompaña la guapa @rubi.ibarraoficial, muchas gracias por tu apoyo. #TeletónHn2017 #TodaLaVida A post shared by RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) on Dec 9, 2017 at 3:30pm PST



En el video que se encuentra en el canal de YouTube de la joven y el cual tiene una duración de 55 segundos, se puedeobservar cómo interpreta uno de los temas más emblemáticos de la agrupación conformada por Gustavo Ángel y Adolfo Ángel, y a tan solo seis días de haber sido publicado ya cuenta con más de 30,000 reproducciones.

‪Seguimos!! muy emocionada!! haciendo lo que más me gusta!! cantar!! 🎼🎤‬ A post shared by RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) on Nov 5, 2017 at 4:15pm PST

‬

En el tema se pueden escuchar algunas notas con clara similitud a la voz de la ‘güerita consentida’, lo cual también fue notado por sus seguidores de YouTube: “Sin mal no comparar, pero le da un aire a Alicia Villareal, bueno es mi opinión”, “¿Alicia Villarreal? mmm…”.

Buen día amigos!! Cómo están? 😁 Les mando saludos y un beso. Disfruten de este sábado en compañía de su familia y seres queridos. Tan solo disfruten el momento que ese tiempo no regresará. Dile a esa persona lo mucho que la quieres. Yo quiero agradecerles a todos por sus mensajes tan lindos y sus comentarios en las publicaciones. Los quiero 😍😘 A post shared by RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) on Oct 28, 2017 at 9:48am PDT



Una de las grandes sorpresas que se llevó recientemente la originaria de La Joya, San Luis Potosí, fue la gran aceptación que tuvo entre la juventud de Honduras, ya que el pasado diez de diciembre visitó aquella nación para participar en el Teletón de ese país.

Hermoso Día! con la mejor compañía! Mi Papá!!! 😍 Gracias por tu apoyo incondicional!! te amo!! A post shared by RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) on Nov 14, 2017 at 4:33pm PST



Pero no todos los comentarios generados por la primicia de su nuevo tema fueron positivos: “Canta muy feo la we… no lo pongo ni que me lo regalen”, “¿Pero qué me ha pasado?, me dolieron mis oídos”, “destruiste una bella canción, que hija de la chin…, mejor ponte a trapear tu casa, o vende las nalg…, que vas que vuelas para eso”.

Mientras que a algunos otros usuarios de YouTube no les pareció correcto que intentara interpretar una canción de Los Temerarios: “Una hermosa canción que está intentando ser arruinada por una voz horrible, ahora ya cualquiera canta”, “esa mam…. de copiar a quien realmente es cantante, nadie puede superar a Los Temerarios ellos son únicos”.