Rubí Ibarra, la quinceañera más viral de México revivió recientemente una “bajeza” de la cual fue víctima y mandó un mensaje a quien traicionó su confianza.

En entrevista para el programa ‘Pura Energía’ conducido por Jesús Soltero, la originaria de San Luis Potosí, reveló lo sucedido.

Durante la entrevista, Rubí fue cuestionada por las experiencias que ha vivido en su poco tiempo en el ámbito musical.

Ibarra comenzó diciendo: “Mira encontré personas tanto buenas como malas y he tenido experiencias que no se volverán a repetir”.

Agregó: “Lo bueno es que también conocí a muchos artistas que ni en mis sueños creí conocer y estoy feliz”.

Rubí Ibarra manda sus mejores deseos a quien la traicionó

Pero el momento cúspide de la entrevista, se vivió cuando preguntaron por su exrepresentante quien se apropió de sus redes oficiales, sin razón aparente.

La cantante pronunció: “Mira no voy a decir el nombre porque yo no soy una persona de problemas, no me gusta ser así, a esa persona que me hizo esa bajeza yo simplemente le guardo un respeto y le deseó toda la suerte del mundo”.

Incluso, manifestó: “Ojalá que todo lo que hizo haya servido para bien, yo simplemente hago mi trabajo y lo disfruto”.

También reveló lo que aprendió de esta situación: “Me dejaron en cero, pero está bien porque ya no se vuelve a repetir y ahora las cosas las manejo yo”.

De igual manera agradeció a unos seguidores de Guatemala que al verla en apuros la contactaron para ayudarla desinteresadamente.

“Ojalá que todo lo que hizo le haya servido para bien, yo simplemente hago mi trabajo y lo disfruto”

La joven pronunció: “A esos chicos de Guatemala les doy muchísimas gracias, se pusieron en contacto conmigo y me regalaron una página de facebook con 98 mil seguidores, es la mitad de los que tenía anteriormente”.

Rubí quien actualmente tiene 17 años confesó con cuál cantante de regional mexicano le gustaría trabajar.

“La verdad yo admiro mucho a Marco Antonio de la ‘Banda Jerez’, amo sus canciones y me sé todas”, puntualizó.

En la sección de comentarios del video de youtube, Rubí no salió mu bien librada que digamos.

Entre los comentarios se lee: “Así como subió bajó”, “ya es hora de que regrese al rancho”, “no sé porqué le dan cuadro a esa niña no trae nada la verdad”, “para qué le dan alas”, “mejor que se valla a cuidar chivas para que nos invite a sus 18 años”.

