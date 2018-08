⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ When the situation is out of my control, I’m still safe because it’s not out of God’s hands.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cuando la situación está fuera de mi control, todavia estoy a salvo porque no está fuera de las manos de Dios.

A post shared by Rosie Rivera / Sister Samalia™ (@rosieriveraoficial) on Aug 15, 2018 at 4:28pm PDT