No pudo más y Rosie Rivera estalló. Y es que la hermana de Jenni Rivera descartó que existiera un video íntimo de su sobrina Chiquis y de Esteban Loaiza, tal y como muchos medios lo publicaron.

A través de sus redes sociales, Rosie desmintió que ella hiciera esas declaraciones: “Mentirosos! Qué pena y vergüenza. Dejen de mentir sobre @Chiquis626 yo dije lo contrario. Ya basta. Saquen cosas reales por favor”.

A lo que se refería era a lo publicado por Televisa Espectáculos y otros medios donde afirmaban: “@SoyRosieRivera confirma la existencia de un video íntimo de la expareja de su hermana, Jenni Rivera con su sobrina, @Chiquis626”.

TE PUEDE INTERESAR: Adamari López ‘bota’ a su ex Marco Antonio Regil en Un Nuevo Día

Algo que molestó a la hermana de la cantante: “Mi gente… nunca entenderé el porqué los medios insisten en mentir… en mezclar la verdad con una mentira es mentira. No hay ningún video íntimo. Porfa mi gente les pido de dejen de leer y creer en esas notas. Chiquis es inocente y yo nunca dije sobre un video íntimo”.

A lo largo del día Rosie insistió en rechazar esa información y en defender el honor de Chiquis: “NO EXISTE NINGÚN VIDEO ÍNTIMO!!! Déjenla en paz!! Les entregué entrevistas honestas, bonitas, reales y siempre quieren mentir. Porqué? Porqué seguir metiendo basura a nuestra gente?”, reclamó.

NO EXISTE NINGÚN VIDEO ÍNTIMO!!! Déjenla en paz!! Les entregue entrevistas honestas, bonitas, reales y siempre quieren mentir. Porque? Porque seguir metiendo basura a nuestra gente? — Rosie Rivera (@SoyRosieRivera) August 23, 2018

Incluso Televisa Espectáculos le ofreció una disculpa por la nota publicada: “Querida @SoyRosieRivera te ofrecemos una disculpa a ti y a @Chiquis626 por la nota publicada el día de ayer, les enviamos un gran abrazo”.

Rosie se dio por ‘bien servida’ y les agradeció que reconocieran su error: “Mil gracias. Son los únicos en hacer esto en más de 6 años. Se los agradezco de corazón. Borrón y cuenta nueva”.

Mil gracias. Son los únicos en hacer esto en más de 6 años. Se los agradezco de corazón. Borrón y cuenta nueva 🙂 https://t.co/kUInUu9xEF — Rosie Rivera (@SoyRosieRivera) August 24, 2018

Fue hace unos días cuando Rosie ofreció una entrevista a Televisa donde habló de Chiquis: “Cuando sucedió lo de Chiquis y Jenni, yo estaba con Jenni y una vez le dije: ‘Estás mal’; y se enojó muchísimo conmigo, incluso por primera vez en su vida me dejó de hablar, me colgó y a las tres horas me llamó y me dijo ‘ok sister perdón'”.

Y agregó que ya basta de molestar a Chiquis: “Pero al ver que la gente no deja a Chiquis en paz digo ‘no ya’, o sea pasó un año y eran especulaciones. Ese video, mi hermana no vio lo que pensó que vio, no”.

Y comentó: “Existe un video de cámaras, pero mi hermana, mhhh, no yo no lo vi, pero gente que lo vio no vio nada. Mi hermana pensó mal”, finalizó.

Existía un plan para reconciliar a #JenniRivera con su hija @Chiquis626 ¡Entérate en exclusiva AQUÍ! #HoyMartesPara contártelo todo pic.twitter.com/UAqDezV0t3 — Programa Hoy (@programa_hoy) August 21, 2018

Habla de Lupillo Rivera

La dinastía Rivera se ha caracterizado por ser una de las familias más talentosas y polémicas del mundo del espectáculo de habla hispana. Hace algunos días la empresaria Rosie Rivera habló sobre los temas que mantienen a sus parientes en el ojo del huracán.

Fue durante una entrevista para el programa Suelta La Sopa, que la hermana de la fallecida Jenni Rivera compartió su opinión sobre los delicados asuntos que enfrenta su familia.

La participante de Mira Quién Baila, comenzó hablando sobre lo que espera para su hermano Lupillo Rivera, quien recientemente se divorció de la madre de dos de sus hijos, Mayeli Alonso.

Rosie inició diciendo: “Quiero que mi hermano sea feliz, creo que debemos de tomar el tiempo de sanar, de salir a delante, pero yo quiero que Lupe sea feliz”.

Sobre la exesposa de su hermano declaró: “Tal vez le diría cuñada el hecho de que tal no salió a relación, no quiere decir que le tengo coraje, para nada”.

Agregando que: “Yo quiero que ella esté bien, igual soy mujer, sé que un divorcio es muy difícil y yo no quiero estorbar”.

También de Chiquis y Claudia Galván

En cuanto a la demanda interpuesta por su sobrina Chiquis Rivera y su pareja Lorenzo Méndez a Claudia Galván la expareja del cantante, Rosie opinó.

La también conferencista puntualizó: “Chiquis es un mujeron, Lorenzo es un gran padre y con eso me quedo, sé que Chiquis trata a esas niñas muy bien”.

Añadió: “Ella (Chiquis) tiene una (gran) clase, porque en 15 ó 20 años esas niñas van a decir ‘Chiquis me cuidó, fue buena madrastra, buen amiga’ y eso es lo que importa”.

En torno las recientes revelaciones de su madre, la señora Rosa quien aseguró que Don Pedro Rivera la golpeaba, la evangelista pronunció: “Mi mamá es mujer antes de ser mamá de famosos y se merece contar su historia, y no es que le tenga coraje a mi papi, amo a mi padre, pero todos cometemos errores”.

Para finalizar, Rosa de 37 años de edad agregó: “Si esto va a ayudar a mi mamá a sanar, que lo hable”.

En la sección de comentarios, Rosie no salió muy bien librada que digamos: “Tú promiscua nomás sabes vivir de Jenni y de ser falsa predicadora con la carita de mosca muerta caes mal”, “¿Mamá de famosos? ¿De quién? si la única famosa era Jenni”, “hipócritas no tienen talento nadie de ellos, viven de puro escándalo asco de familia”.

ES TENDENCIA: