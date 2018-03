Roseanne: Nueva versión de la serie incluye a Trump y causa controversia

La nueva versión de la comedia televisiva ‘Roseanne’ regresa a la pantalla de ABC esta noche después de salir del aire en 1997. Su regreso está recibiendo mucha atención, especialmente porque el capítulo de estreno tendrá un tema claramente “trumpiano”, reportó The Associated Press.

Welcome home, Conners. #Roseanne returns TONIGHT at 8|7c on ABC. pic.twitter.com/DzW4NrXzAW — Roseanne on ABC (@RoseanneOnABC) March 27, 2018

La posibilidad de actualizar la comedia era emocionante “siempre y cuando nos permitieran contar historias relevantes y auténticas” sobre personajes de clase baja, dijo Tom Werner, productor del programa.

La campaña presidencial del 2016 “fue una llamada de atención sobre que había un gran grupo de votantes frustrado con el statu quo” marginado por la economía, dijo Werner.

En “Roseanne” (Roseanne Barr), el debate político se produce entre la matriarca Roseanne, quien apoya al presidente Donald Trump, y su hermana Jackie (Laurie Metcalf), quien es una dura opositora.

“Él habló de empleos” y de cambiar las cosas, dice Roseanne sobre Trump en una escena. “Sé que esto podría sorprenderte, pero casi perdemos nuestra casa por cómo estaban las cosas”. “¿Has visto las noticias? Porque ahora las cosas están peor”, le responde Jackie. “No en las noticias reales”, dice Roseanne.

La exitosa serie de comedia transmitida de 1988 a 1997, inspirada en los monólogos de Barr. “Roseanne” se estrena esta noche a las 8 p.m., hora del este, con un episodio de una hora.

Después de 20 años de decir adiós… ¡#Roseanne regresa a la pantalla! 📺🔙 No te puedes perder la 10° temporada de esta serie que te conmovió y te divirtió hace dos décadas. ¡Hoy 8PM por ABC 172! pic.twitter.com/Udj79OqEsa — DIRECTV Puerto Rico (@DIRECTVPR) March 27, 2018

El amor fraternal difumina la tensión, con chistes que buscan hacer sentir lo mismo a los espectadores. Aún está por verse si una comedia puede ser un punto de encuentro para un país dividido, como lo fue alguna vez “All in the Family”.

Durante una sesión de preguntas con críticos de la televisión en enero, Barr habló sobre si su propio punto de vista político (la actriz apoyó a Trump) influyó en el de su personaje.

“Siempre he tratado de hacer un retrato realista del pueblo estadounidense y de la clase trabajadora, y de hecho fue la gente de clase trabajadora la que eligió a Trump. Así que me pareció que era muy realista, y algo que debía discutirse”, dijo Barr.

Lo mismo pasa con quienes “se odian unos a los otros por la forma en que votaron, lo cual no me parece estadounidense. Así que quería ponerla (a la serie) justo en el medio, y lo hicimos”, dijo Barr, quien agregó que no es una defensora del presidente y no está de acuerdo con todo lo que ha dicho y hecho, incluyendo algunas cosas “locas”.

Sean las discusiones sobre la Casa Blanca o la crianza de los hijos en la mesa familiar, los diálogos tienen el mismo ímpetu y agarre que en la serie original.

Con información de The Associates Press