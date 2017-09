Rosana continúa con su mensaje musical de amor y esperanza

Rosana ha cautivado y emocionado a millones con su sensibilidad y canciones llenas de paz, amor y esperanza, desde su incursión como cantautora en el mundo musical con su disco Lunas rotas en 1996 y del que se desprendieron éxitos como ‘El talismán’ y ‘A fuego lento’.

Con 10 producciones discográficas, innumerables distinciones y centenares de conciertos, Rosana continúa llevando su mensaje a quien le quiera escuchar. Recientemente visitó Estados Unidos para presentar en selectas ciudades su más reciente álbum En la memoria de la piel.

“Ha sido muy especial poder reencontrarme en Estados Unidos con un montón de gente, algunos latinos y otros que aunque no hablan español tienen mi discografía”, expresó Rosana a MundoHispánico. “La vida es para compartirla y por lo tanto la música también. Cuando uno hace una canción que nace del corazón, cala en el corazón del que está enfrente y eso es magia pura”, agregó la artista lanzaroteña.

“La piel tiene sueños propios, vida propia y, desde luego, no la procesa la cabeza sino el corazón y el alma del ser humano”, Rosana, cantautora española

En la memoria de la piel, Rosana incluyó 11 canciones que reafirman que es como los buenos vinos, que con el tiempo mejoran.

“En la cáratula del disco está mi sobrina conmigo, se quedó dormida después de jugar, yo también me quedé dormida, y un amigo disparó la foto. Ahí está la magia”, apuntó la cantautora. “Decidimos llamarle En la memoria de la piel, porque reflejaba las 11 verdades que van dentro en forma de canciones”.

Al hablar del proceso de creación, la cantautora dijo que le es fiel a sus emociones.

“Me he dado cuenta que cuando hago canciones no las proceso con la cabeza, las dejo salir y soy fiel a mis emociones y expreso lo que siento. Lo que hago es sentir y escribir”, manifestó Rosana. “Al terminar de escribirlas me dí cuenta que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Y una de esas, es la piel, la piel que se eriza cuando nos avisa que algo nos acaba de emocionar”, agregó.

BREVE BIO:

Nombre: Rosana Arbelo Gopar

Profesión: cantautora

Nacionalidad: española

Nació: 24 de octubre de 1963

Lugar: Lanzarote, Islas Canarias

Canciones de En la memoria de la piel

1. ‘Quién’

2. ‘El cielo que me das’

3. ‘En la memoria de la piel’

4. ‘No olvidarme de olvidar’

5. ‘Puede ser’

6. ‘Si dejo’

7. ‘Ahora’

8. ‘Con una hora menos’

9. ‘Con los 5 sentidos’

10. ‘Agua de llorar’

11. ‘Silencio’