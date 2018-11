“Roma” de Alfonso Cuarón es la mejor película para la revista Time

La revista Time catalogó a “Roma”, de Alfonso Cuarón, como la mejor película de 2018.

La publicación dio a conocer su lista de las diez mejores producciones cinematográficas del año, en la que la obra del cineasta mexicana ocupó el primer lugar.

“Alfonso Cuarón ha desarrollado una carrera haciendo hermosas películas, pero Roma, su homenaje a una de las mujeres que lo criaron —interpretada, con calidez moderada, por Yalitza Aparicio— es la más hermosa y conmoveora”, afirma la revista estadounidense.

These are the top 10 movies of 2018 https://t.co/79ak06OzGp

— TIME (@TIME) November 18, 2018