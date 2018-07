Roku está en la mira por piratería no resuelta en México

Roku está en la mira de los proveedores de contenidos en México. Además de los canales de Televisa, los hackers habrían ampliado su oferta de contenidos que venden para ser vistos a través de Roku. Y eso es considerado piratería.

Por precios entre 150 y 250 pesos mexicanos mensuales (entre 7.50 y 12.40 dólares), ofrecen canales de Televisa, TV Azteca, Fox, Sony, WB, Chivas TV y las transmisiones del Mundial.

Aunque la plataforma ha realizado esfuerzos por bloquear estas señales, los piratas que las venden a través de Facebook se reinventan.

