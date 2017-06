Rodner Figueroa y Raúl de Molina cenan juntos y foto genera polémica (FOTOS)

Raúl de Molina estrenó casa y uno de sus primeros invitados fue su amigo Rodner Figueroa. Los conductores compartieron fotografías del encuentro y de lo bien que la pasaron.

El venezolano escribió: “Congrats on your new pad!!! Felicidades por tu nuevo hogar!!!”. Mientras que “El Gordo” dijo: “Una noche de muy buena comida, con buenos amigos!”.

Incluso otros amigos como María Celeste Arrarás les comentó que ella se “la había perdido”.

Sin embargo algunos de sus seguidores notaron algo extraño en la foto. Pues dijeron que estaban confundidos por el parecido que tiene Rodner con el expresidente Obama: “Es Rodner? Juro que pensé que era Barak Obama, será que ya no veo bien, perdón”, “Sí parece de repente Barack Obama! le cayó el karma por criticar a Michelle. Se ve muy envejecido el Rodner Figueroa”, le dijeron.

Como se sabe los conductores llevan una gran amistad pues el “fashionista” contó a María Celeste que tras su despido de Univisión (después de que llamara simio a la ex primera dama Michelle Obama), uno de los pocos amigos que lo apoyó fue Raúl de Molina.

Amazing Vietnamese catering last night by @phucyea @chefceez_ Great food and great company! / Una noche de muy buena comida, con buenos amigos! @rodnerfigueroa Una publicación compartida de Raul De Molina (@rauldemolina) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 10:20 PDT

Congrats on your new pad!!! 🏡Felicidades por tu nuevo hogar!!! @rauldemolina #rodnerfigueroa Una publicación compartida de rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 10 de Jun de 2017 a la(s) 7:50 PDT

Es la hora del desayuno. Esperando mi 🥐🍳🍒🍑🥖🥗#quebelloSoy Una publicación compartida de Raul De Molina (@rauldemolina) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 6:04 PDT