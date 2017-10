Rodner Figueroa revela cómo se encuentra Eduardo Yáñez (VIDEO)

El actor Eduardo Yáñez reaccionó de manera violenta ante un reportero del programa “El Gordo y la Flaca” y según Rodner Figueroa se encuentra preocupado por las repercuciones judiciales que le pueda traer.

El fashionista explicó durante el programa de Al Rojo Vivo, que habló con la representante del actor, Alejandra Palomero: “Obviamente fue algo muy lamentable, es una publicista muy correcta y la llamo y le digo: ‘¿qué pasó?’… y me dice: ‘ha sido bastante lamentable’, porque este era un evento en el que ellos fueron y estuvieron en la alfombra roja una hora y media que ya es mucho tiempo”, la manager le explicó a Rodner que Eduardo habló con alrededor de 10 medios de comunicación.

Sin embargo dijo que el actor mexicano decidió regresar a la alfombra para dar más entrevistas, a pesar de que le habían preguntado cosas incómodas incluso hasta de Marjorie: “Terminan la alfombra y se regresan nuevamente a dar un par de entrevistas más y es ahí donde se encuentran con el reportero (de Univisión)”.

Añadió que según lo que la relacionista les explicó el periodista fue muy insistente: “El reportero empieza a insistirle en este tema del dinero que el hijo estaba pidiendo en las redes por el accidente hace tres meses, él empieza a insistirle en este tema hasta el punto en el que le colma la paciencia a Eduardo y es cuando vemos que tiene esta reacción absolutamente visceral porque como lo está diciendo él, este tema pasó meses atrás… de hecho el reportero le dice nosotros somos el vínculo entre tu hijo y tú”, aseguró Rodner.

Y afirmó el fashionista: “Yo creo y es mi punto de vista es que tiene dos caras de la moneda, que no lo vamos a saber hasta que no hablemos con Eduardo”.

Sin embargo María Celeste lo interrumpió y aclaró: “Bueno pero aunque no hablemos con él, aquí hay unas imágenes que muestran la bofetada que le mete, que eso no está justificado”.

El venezolano dijo que por ahora, según su representante, Eduardo Yáñez: “Se siente muy mal, porque él en ningún momento hubiera querido responder de esta manera, está sacado de onda, dice que no puede creer cómo es la vida… que porqué regresó a la alfombra… porque dice que tiene dos proyectos en mano, una película en inglés, una serie que estoy por producir, él teme por una repercusión judicial, debido a lo que sucedió, prefiere en este momento, mantenerse alejado de cualquier comentario”.

Por su parte Rodner dijo que a él el actor siempre lo ha tratado bien: “Yo he tenido oportunidad de entrevistarlo en un par de ocasiones, hay periodistas que están entrenados para provocar este tipo de reacción”, dijo.

Este día circuló un video en la cuenta de Instagram del Gordo y La Flaca que muestra el momento en que el reportero le pregunta a Yáñez sobre la situación con su hijo, quien lo exhibió por su agresividad y por supuestamente haberlo maltratado.

“Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale dinero”, le dijo Yáñez al reportero, quien comentó que trata de ser el vínculo con la gente, pero el actor respondió “eso es mier…, eso lo hacen para que la gente se meta en lo que no les importa”.

“Ya no me faltes al respeto”, advirtió Yáñez al reportero, quien contestó que no lo estaba haciendo y entonces el actor respondió con una cachetada.

El actor fue entrevistado a su paso por la alfombra roja de un evento en Los Ángeles.

En mi opinión bajo ninguna circunstancia nada justifica la violencia!!! Quiero saber que opinan ustedes acerca de la bofetada propinada por el actor Eduardo Yáñez a un reportero en una alfombra en Los Angeles anoche. Todos los detalles en @alrojovivo en la página web de @telemundo #eduardoyañez #alrojovivo #telemundo Una publicación compartida de rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 5:24 PDT

¿Quién fue el falta de respeto? #EduardoYañez le dice a @fuepaco “te voy a partir tu madre eh” ❌ #GyFopina Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 6:11 PDT