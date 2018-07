La actriz Robin Wright decidió pronunciarse por primera vez sobre el escándalo de acoso sexual del actor Kevin Spacey, su compañero en la serie ‘House of Cards’, con quien aseguró haber tenido una relación netamente de trabajo.

En una entrevista con el programa de televisión Today Show, Wright habló sobre su relación con Spacey en el set de grabación de la exitosa serie de Netflix.

“Kevin y yo nos conocíamos entre la acción y el corte, donde nos reíamos”, aseguró Robin en la entrevista con Savannah Guthrie.

La estrella estadounidense continuó explicando que el trato no se prolongó más allá del set de grabación: “No lo hice realmente, no conocía al hombre. Conocí al increíble artista que es”.

“Kevin and I knew each other between action and cut.”

Watch a preview of @SavannahGuthrie’s exclusive conversation with @RealRobinWright about Kevin Spacey and @HouseofCards. Tune in tomorrow for full interview. pic.twitter.com/9jCUnyVd0e

— TODAY (@TODAYshow) July 8, 2018