Robert de Niro ha protagonizado otro alarmante ataque verbal en contra del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El martes 13 de marzo, el afamado actor brindó un discurso en la cena benéfica Fulfillment Fund en Los Ángeles y aprovechó la oportunidad para afirmar que Trump es un “idiota”, a pesar de haber recibido una educación de muy buena calidad en la Universidad de Pensilvania.

La estrella de ‘Taxi Driver’ también criticó al mandatario por “carecer de sentido de humanidad o compasión”, de acuerdo con una publicación reseñada por el portal web especializado Variety.

“Ahora no estoy tratando de convertir este evento no político en uno político”, aseguró De Niro de 74 años de edad.

El estadounidense aprovechó los primeros segundos de su discurso para elogiar a la organización del evento que trabaja incansablemente para empoderar a los jóvenes a través de la educación.

“Mientras el liderazgo de nuestro país sea tan atroz y tan corrupto, hablaré en todos los lugares. Guardar silencio frente a semejante villanía es ser cómplice y es especialmente apropiado esta noche porque Trump trata a la educación como una estafa, una forma de obtener ganancias a costa de los jóvenes”, afirmó la estrella.

De Niro llamó a Trump un “idiota y un tonto” en el mes de enero durante una importante gala en California.

Mientras que en el mes de agosto de 2017, declaró a Deadline que Trump era un “racista descarado” que sería inclusive “más peligroso” si fuese inteligente.

En Octubre de 2016, el actor usó una serie de insultos para describir a Donald Trump en un comercial de televisión: “Es un perro, un cerdo, estafador. No sabe de lo que está hablando, no hace su tarea, no le importa nada, creo que está jugando con la sociedad, no paga sus impuestos”.