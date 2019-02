Las protagonistas de la exitosa serie televisiva ‘Rica, Famosa, Latina’ perdieron el pudor y posaron con atrevidos bikinis para el deleite de sus fans. Gaby Ramírez y Victoria del Rosal dejaron poco a la imaginación.

‘Rica, Famosa, Latina’ fue una serie que marcó un antes y un después en el mundo de los reality shows.

El programa se estrenó en septiembre de 2014, teniendo como objetivo el seguimiento de varias mujeres latinas exitosas.

La serie se extendió a lo largo de 5 temporadas, concluyendo la última el 20 de noviembre del 2017.

‘Rica, Famosa, Latina’ tuvo entre sus protagonistas a latinas de la talla de Rosie Rivera, Victoria del Rosal, Elisa Beristain, Gaby Ramírez, Estela Mora, Niurka Marcos y María Raquenel entre otras.

Y a más de un año de concluida la serie, dos de sus protagonistas encendieron las redes al presumir su figura con ardientes bikinis.

Se trata de Gaby Ramírez y Victoria del Rosal, quienes aprovechando el calor de la playa, perdieron el pudor y deslumbraron a sus seguidores.

Por su parte, la exuberante Gaby publicó un video a las orillas del mar mientras el sol irradia su cuerpo y esta posa con lentes de sol y un muy jugoso bikini azul con estrellas blancas de la bandera de Estados Unidos.

El cortometraje reunió en poco tiempo cerca de 50 mil reproducciones y los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para elogiarla.

“Mamacita, estás bien buena”, “qué cuerpazo”, “estás exquisita y me gusta tu movimiento tan sensual”, “estás bien rica, mi amor”, “qué buena vista”, “super mujerón ta bello, sexy y muy comible”, “la más sexy”, “estás bárbara”, “estás hermosa. Me encantan tus pechos. Son hermosos”, “chulada de vieja. Así me la recetó el doctor”, “ay, mamacita”, “ardiente”, “qué rica estás Gaby, deli, deli, como para este 14 de febrero comerte todita completa”, “sabrosa”, le escribieron.