“Que hoy el fulgor y la prosperidad de un nuevo comienzo inunde sus hogares de amor, fe, y sobre todo mucha pero mucha salud. Enhorabuena que pasen un Feliz Año Nuevo en compañía de todos sus seres queridos. #SoyJuanGabriel #PorLosSiglos #ElDivoDeJuarez #MusicaMexicana”, dice en Twitter.

Pero eso no fue todo. En un segundo tuit, el cantante mexicano hizo una breve reflexión: “La vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos”.

Pero contrario a lo que muchos pensarían, algunos dijeron que es una falta de respeto si es que está aún con vida: “A mí lo que me parece es que es una gran falta de respeto a los seguidores que si hizo lo que se dice, pues es muy grave y deberían actuar legalmente por esta burla de ser cierta en contra del cantante, eso no tiene perdón”, “Solo pensar que esté vivo es una alegría.. muy grande… la esperanza es lo último que se pierde….eres Grande y nunca morirás…escucho tu música”, “Vive por siempre!!!! O sea gente, la neta ,si está vivo o no al menos díganle gracias por el saludo!!!”, “Esperamos tu regreso, te extraños Feliz año”, “Hay ya déjenlo, como friegan si está vivo o no a quien le importa, a mí no me quita el sueño”.

Sin embargo lo más seguro es que debe tratarse de mensajes que los mismos administradores de las redes del fallecido cantante dejaron para sus seguidores.

Su supuesta expareja rompe el silencio

Luego de que Joaquín Muñoz asegurara que Juan Gabriel está vivo, Efraín Martínez, quien es considerado por muchos medios como la última pareja que tuvo el ‘Divo de Juárez’, salió a decir toda la verdad.

En declaraciones para el programa Suelta la Sopa, Efraín Martínez, confesó que “es un tema delicado que yo nunca he hablado con nadie. Es algo mío”.

Pero a la pregunta de si ‘Juanga’ está vivo, Martínez respondió: “Pues mira Juan Gabriel no, no está vivo”.

“Pero pues no sé, a la mejor la gente quiere creer eso, quieren creerlo y pues son sentimientos, yo creo que está bien tener esa ilusión, pero hay que aceptar las cosas como son”, agregó Efraín Martínez al programa de Telemundo.

Y recalcó: “Yo creo que es mentira lo que anda ahí circulando”.

Cuestionado sobre si él puede constatar que efectivamente Juan Gabriel está muerto, dado que estuvo en esos momentos, Martínez respondió: “Sí yo lo vi, yo soy el único que pues sabe cómo fue todo eso”.

Habla el único testigo de la muerte de #JuanGabriel y esto fue lo que reveló pic.twitter.com/ylnuN0g3w1 — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) December 28, 2018

El mexicano explicó que cuando el artista mexicano colapsó en 2016 en una residencia de Santa Mónica (California), él no fue quien llamó al 911, sino que solo les avisó a los trabajadores lo que estaba pasando: “Yo di la noticia, ayúdenme, está pasando”.

Martínez fue quien les avisó “a los trabajadores, a la gente que estaba ahí en la casa junto con nosotros, éramos como seis personas que nos quedábamos en la misma casa, ni me acuerdo a quién le grité primero”.

“Yo le avisé a los demás y ya cada quien hizo lo que tenía qué hacer”, detalló.

📌Efraín Martínez, de quien se dice fue la última pareja sentimental de Juan Gabriel, habló en exclusiva para programa “Suelta la sopa” de Telemundo…https://t.co/w70JnPYn8O pic.twitter.com/HDX9lkn8vY — ORP Noticias (@orpnoticias) December 29, 2018

