Antes de venirme a Estados Unidos tenía una carro rojo como este (un “vochito). Lo tuve que vender poderme ir. Hoy manejé uno igualito y me trajo mil ruidos y recuerdos. This week on Real America on Facebook Watch how the movie ROMA, shot in black and white, is helping the domestic workers in many countries. Here with a “vochito”, a very similar car to the one I had in Mexico before coming to the U.S.