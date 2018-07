El empresario Carlos Bremer se une a la lista de personalidades que se han pronunciado sobre una segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel y reveló la alta suma de dinero que recibió el cantante por la primera entrega del proyecto.

Bremer brindó una entrevista exclusiva al medio de comunicación mexicano Reforma en donde enfatizó que el éxito de la serie rebasó las expectativas y generó importantes ganancias para los inversionistas que se encuentran involucrados en el proyecto.

El Presidente de Value Group Financiero también reveló que ‘El Sol’ recibió más de 5 millones de dólares por la primera temporada de su serie: “Más les vale que abran bien la cartera porque para ganar-ganar, hay que pagar. Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de 10 millones de dólares, a él le pagaron por la primera temporada más de 5 millones de dólares. Creo que no debe aceptar nada menor al doble o triple”.

El importante hombre de negocios continuó explicando: “Yo digo que es 100% que sí se hace la segunda temporada, es un proyecto que todos ganan. Netflix gana, los fans ganan, los millennials ganan, Luis Miguel gana, todos ganan, pero de que hay que negociar bien, hay que negociar”.

Bremer aseguró los actores Diego Boneta y Óscar Jaenada se encuentran en las negociaciones para la segunda temporada: “Estaban batallando con Boneta, pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos a otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho. Pero de que tiene que haber una segunda temporada, obviamente, ¿cómo no va haber?”.

Una de las revelaciones más sorprendentes que realizó el empresario es que el importante proyecto basado en la vida de Luis Miguel fue vendido a Televisa para su transmisión en televisión abierta en México.

