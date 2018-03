Hace ya varios meses la presentadora mexicana Inés Gómez Mont sorprendió a sus seguidores al revelar que se encontraba nuevamente embarazada, esta vez de una niña, y a pesar de que en sus publicaciones de redes sociales aparenta que se encuentra muy bien, la realidad es muy diferente y es que debe tener más cuidados de lo normal, debido a que sufre de diabetes desde hace tiempo.

En entrevista para el programa de radio “Fórmula Espectacular”, la presentadora dio a conocer que sus niveles de azúcar en la sangre se dispararon a raíz de la cirugía a la que se sometió a principios de año por un quiste en el cerebro, pero afortunadamente se ha estado tratando y hasta ahora no ha tenido problemas mayores.

Ella & Yo 💕 A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Mar 2, 2018 at 11:00am PST

“Desde que me operaron de la cabeza me dio diabetes, no es gestacional. Es algo que va y viene, por eso me cuido mucho en lo que como y me voy a cuidar de por vida. Me dio porque cuando te operan la glándula pituitaria, existen muchas posibilidades de que se desarrolle la diabetes y eso fue lo que me ocurrió a mí”, narró Inés.

A pesar de esta condición, la conductora no deja de vivir al máximo y hace algunos días se fue de viaje a las montañas nevadas junto a sus hijos, hecho que compartió a través de las redes sociales mediante fotografías y videos y ahora está concentrada en preparar todo para la llegada de su nueva bebé.

ᖴᗩᗰIᒪIᗩ 🙏🏼 #bendecida A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Mar 5, 2018 at 3:12pm PST

Con información de Mezcalent