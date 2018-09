Revelan primeras imágenes de Joaquin Phoenix como el ‘Joker’ (FOTOS)

Phillips tituló la foto como Arthur, en referencia al nombre original del archivillano de Batman.

The Hollywood Reporter señaló que la publicación de Phillips parece confirmar el rumor de que el verdadero nombre del ‘Joker’ será Arthur Fleck.

Entre tanto, la cuenta de Entertainment Tonight Canadá en Twitter divulgó otra fotografía del actor, esta vez de cuerpo completo, en el inicio del rodaje de la película.

#JoaquinPhoenix spotted on the set of the upcoming #TheJoker movie https://t.co/f0RnZo3Lfi pic.twitter.com/WeoeRVJ4Xn

— ET Canada (@ETCanada) September 16, 2018