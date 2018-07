El productor #SantiagoGalindo, de #Televisa quien trabajó en programas como "Bailando por un Sueño” y “Pequeños Gigantes”, entre otros fue hallado muerto en un auto en la Ciudad de México, autoridades investigan los hechos… le enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos 🙏 #QEPD

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Jul 11, 2018 at 10:26am PDT