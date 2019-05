Página

Una nueva rueda de prensa en torno a Juan Gabriel ha paralizado las redes

Mediante un video se averiguó qué pasará el próximo 22 de mayo

Los internautas no tardaron en especular sobre la posible reaparición del “Divo de Juárez”

Se revelaron las intenciones de una nueva rueda de prensa en torno a la muerte Juan Gabriel y las especulaciones están más vivas que nunca.

Desde que se anunció el deceso de ‘Juanga’, la polémica sobre una posible actuación de su muerte no ha parado de circular en las redes. Algunos usuarios y personas que supuestamente son allegadas al cantante afirman que “El Divo de Juárez” sigue vivo y que pronto daría la cara ante su público.

Sin embargo, ante la larga espera cada día son más las personas que dan por hecho que el legendario cantante está muerto y su recuerdo solo queda en las canciones que dejó.

Al parecer, la polémica que rodea al fallecimiento de Juan Gabriel ha alcanzado límites inimaginables. Ante esto, se emitió un comunicado anunciado que en 7 días se hará una rueda de prensa que promete ponerle fin a las especulaciones de si el intérprete de ‘Querida’ continúa con vida.

Rodner Figueroa, reportero de ‘Al Rojo Vivo’ habló con la publicista Elizabeth Hernández, encargada de emitir el comunicado anunciando la misteriosa rueda de prensa.

“Lo que se dio fue un ‘save the date’ (agendar la fecha) para los medios. No hay más información, no es un comunicado de prensa”, comentó.

Cuando se le preguntó de dónde venía el comunicado, Elizabeth contestó: “Viene de parte de su abogado (de Juan Gabriel)”.

Sin embargo, cuando Rodner Figueroa trató de averiguar quién aparecería el próximo 22 de mayo en la rueda de prensa, la polémica estalló.