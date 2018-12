Revelan los nominados para los Golden Globes 2019

El jueves se dieron a conocer los nominados para los Golden Globes 2019, reconocimiento que premia lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos.

Aunque habrá que esperar hasta la gala de premiación que se realizará el próximo 6 de enero de 2019 y que será transmitida por la cadena NBC, ya se sabe que Andy Samberg, la protagonista de Brooklyn 99, y Sandra Oh, conocida por su papel en Grey’s Anatomy, serán los presentadores de esta edición número 76.

We are pleased to confirm that Andy Samberg and Sandra Oh will be co-hosting this year’s 76th #GoldenGlobes! pic.twitter.com/H4ktWJ0jvk

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 5, 2018