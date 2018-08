Revelan imagen de la nueva ‘Terminator’ y regresa Linda Hamilton como Sarah Connor

Paramount Pictures publicó en su cuenta de Twitter la primera imagen de la próxima película de ‘Terminator’, desatando la locura de fanáticos con la presencia de Linda Hamilton en su rol de Sarah Connor.

En la publicación, la actriz aparece en compañía de las otras dos protagonistas de la cinta, Natalia Reyes y Mackenzie Davis, teniendo de fondo un paisaje apocalíptico.

Official first look at the new @Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. #Terminator pic.twitter.com/0E9he6ujm8

